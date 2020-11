Jaagup Kreem luges netikommentaare viimati 2003. aastal

Laulja Jaagup Kreem tunnistas, et enda kohta ta kuigi palju kuulujutte kuulnud ei ole. Kreemi sõnul võib põhjus peituda näiteks selles, et netikommentaare ei loe ta kunagi.

"Aastast 2003 ei ole ma lugenud ühtegi interneti kommentaari – ei enda ega ka teiste inimeste kohta. Ma ei taha. Ma ei taha kuulda, sest seal niikuinii midagi head ei tule," rääkis Kreem "Vikerhommikus".

Ta lisas, et kindlasti on olemas pahatahtlikke inimesi, kes teiste kohta kuulujutte levitavad, kuid tema kõrvu pole tema enda kohta käivad jutud jõudnud.

"Kunagi küll, see oli veel 90ndatel – 97 äkki, ma olin umbes 25-aastane, tegelikult väga noor veel –, siis keegi oli kuskil öelnud, et Jaagup on ju saatanaga teinud kokkuleppe, et ta ei jäägi vanaks. Aga see oli selline naljaga pooleks," meenutas muusik. "Õnneks keegi ei ole lasknud seepeale lahti jutte, et ma imikute verd süstiks endale sisse vms. Ma ei ole kuulnud ja ega ei taha ka kuulda," lisas ta.

Äsja andis Terminaator välja ka uue albumi "Maailm vs. Lilian". Kreemi sõnul on Lilian sarnaselt kunagisele hitloole "Carmen" üldistus kindlat tüüpi inimestele. "Tegelikult räägib see teismelisest tüdrukust, kes on puntrasse jooksnud ja neid on oi-oi kui palju," sõnas Kreem ja lisas, et veidi on Lilian inspiratsiooni saanud ka tema enda tütrest.

"See teismelise areng ja see valu maailma pärast ja sõprade pärast ja kõikide asjade pärast. Siis on see etapp, et vanemad on täiesti lollid ega saa millestki aru. Mäletan, kui tütar karjus: "Sa oled kiviaja inimene, sa ei tea mitte midagi mitte millestki!"," meenutas Kreem.

"Ma arvan, et emotsionaalse inimesena ma elasin oma tütre teismelise maailma valu läbi umbes sama rängelt kui ta ise," jätkas Kreem ja lisas, et paljud lood on siiski kirjutatud tema enda läbielamistest mitte tütre omadest.

Muusik tõdes, et stiililiselt on Terminaator aegade jooksul endale truuks jäänud ega ole üritanud olla keegi, kes nad tegelikult ei ole.

"Kõige hullema ja kõige kurvema näitena saame tuua maailmamamuusikast loomulikult Madonna, kes hakkas tegema sellist teismelise tüdruku muusikat, siis muutus ta väga heaks, sügavaks ja mõistlikuks, aga siis tuli tal keskeakriis ja kõik muu peale. See ajaga kaasas käimine, ajaga kaasas jooks – no kes seda sukkpükstes vanaema ikka tahab näha," rääkis Kreem.

Ta lisas, et enda lood mängib ta esmalt ette oma naisele ja seejärel lastele. "Nad teavad sellest tänapäeva musa asjast ja kui nad ütlevad, et ahah selline lugu, mhm, siis ma tean, et see on hea, ütles Kreem.

Detsembris läheb Terminaator plaadiesitlustuurile ja annab selle raames kümme kontserti.