Nelly hakkab kehastama muusik Chuck Berryt

Lisaks Nellyle astuvad filmis üles Tom Hanksi poeg Colin Hanks, Diane Guerrero ja Ruairi O'Connor. Viimane kehastab filmis Buddy Hollyt, vahendab Pitchfork.

Bruce Beresfordi ("Driving Miss Daisy", "Double Jeopardy") lavastatud "Clear Lake" keskendub Hollyle ja tema kaasaegsetele 1950. aastatel, mida raamib lugu kodanikuõiguste liikumisega kaasnevast muutuvast ühiskondlikust kliimast. Hanks astub üles Holly mänedžeri rollis ning Guerrero ("Orange Is the New Black") portreteerib Holly abikaasa Maria Elena Hollyt.

2010. aastal andsid Nelly ja Chuck Berry oma kodulinnas St. Louis'is, Missouris ühise tasuta kontserdi. Berry suri 2017. aastal 90-aastaselt.