Peeter Pihel valmistab eriõhtusöögil toitu ilma elektrita

"Kuulsas Taani restoranis Amass läks ühel õhtul vool ära ja nii see formaat sündiski," ütles ta ja kinnitas, et keerulises olukorras ei tohtinud inimesed ilma toiduta jääda. "Meie proovime oma õhtusöögiga tähelepanu pöörata sellele, kui palju erinevate toorainete kasvatamiseks kulub energiat."

Piheli sõnul jälgivad nad ka seda, kui palju vähem voolu restoran selle ühe õhtu arvelt tarbib. "See võib olla päris suur vahe, sest meil on restorani ilus valgus, võimas induktsioonpliit, lisaks ventilatsioon, mis võtab väga palju energiat," tõdes ta ja kinnitas, et neid elemente, mis voolu tarbivad, on palju.

Toorained, mida ta õhtusöögil kasutab, on Peeter Pihel suures osas ise korjanud. "Vahel lööb metsaskäik meeled puhtaks, me käime kokkadega seal päris tihedalt," ütles ta.