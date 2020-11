"Pealtnägija" | 74-aastane Eesti mees on aastaid oma kodus leiutamisega tegelenud

Sel kevadel käivitati Andres Kleinbergi jooniste järgi Soomes tehas, mis villib eestlase leiutatud erinevaid puhastusvahendeid ja muid tooteid. Sama reaktori prototüüp, mida autor ise kutsub hellitavalt rahamasinaks, asub kodus kuuri all. "See on rahamasin, kui turg on taga, siis võib sellega päevas teenid 360 000 eurot," tõdes ta ja selgitas, et tema masina abil saab kõigest 45 minutiga valmistada seepi. "Teised seebitootjad keedavad mitu päeva seepi."

Sünnijärgselt Andres Neeme nime kandnud mees puutus esimest korda keemiaga kokku 1960. aastate alguses Nõukogude armees, kui sattus erikooli ja -väeossa, kus õpiti närvimürkidest kuni tuumarünnaku tagajärgede likvideerimiseni.

Seejärel juhtis ta ligi 20 aastat ENSV sõjakomissariaadi ehituskomandot, mis ehitas nii salajasi staabipunkte kui ka kõrgete ohvitseride isiklikke saunasid. Kui 1980. aastate lõpus hakkasid puhuma perestroika tuuled, alustas ta algul enda garaažis tulpide ja kanade kasvatamisega, kuni 1988. aasta jaanuaris avas praegusel Vabaduse puiesteel kohviku Kannike. Tegu oli ühe esimese kooperatiiviga kogu Nõukogude Liidus ning seda tulid vaatama nii korrespondendid välismaalt kui kinokroonikud kodumaalt.

Neeme vahetas perenime saksa esivanemate järgi Kleinbergiks ja tipphetkel kuulus talle kolm kohvikut, hotell, ööklubi, saia- ja vorstivabrik. Kannike oli magnet nii kultuuriinimestele kui mafioosodele, tavalistest pidulistest rääkimata, kuid 20 aastat kõrtsmikuna väsitas. "Eks ta üks päev väsitas ära lihtsalt ja tundsin, et vanus teeb oma tööd, mõtlesin, et oleks tore millegi muuga tegeleda, mis pakuks rohkem huvi."

2004. aastal tärkas Kleinbergis vahepeal uinunud huvi keemia vastu, kui ta märkas raudteel seisvaid määrdunud naftavaguneid. Nimelt tekkis tal küsimus, kuidas on võimalik naftat pesta. "Sealt see huvi algaski ja on kestnud 16 aastat," kinnitas ta.

Ehkki Kleinbergil pole formaalset keemiaharidust, töötas ta välja esimesed puhastusvahendid, millega käivitati mitmete partneritega vägagi ambitsioonikaid projekte, mis aga paraku erineval moel luhtusid. Ühe puhul järgnes isegi politsei uurimine ja Kleinberg sai trahvi, sest ei viinud õigel ajal sisse firma pankrotiavaldust. Kleinberg lubas seepeale ärist eemale hoida, aga leiutamisest ei suutnud ning möllab pea iga päev kodu köögis, mis on tema esimene katsepolügon.

16 aasta jooksul on Kleinberg välja töötanud hulga erinevaid aineid, alates kõikvõimalikest seepidest kuni puhastusvahendini, mis peseb veest välja sinna sattunud õli. Tema nimel on üks patent ja kaks kasulikku mudelit. Ehkki ta üksikasju ei avalda, rõhutab autor, et preparaadid on kõik taimset päritolu.

Eriline inspiratsioon tabas leiutajat aga siis, kui ta nägi, kuidas jaapanlased on hädas Fukushima tuumakatastroofi radioaktiivse veega. Eesti leidur pakkus, et mürgivee võiks muuta tahkeks, täpsemini seebiks. Sama lahendus sobiks näiteks ka Läänemeres lebavate vanade vrakkide puhul, mille kütusemahutitest lekib masuuti. Vastava salajase lisandiga muudab ta saastunud vee mõne silmapilguga kallerdiseks.

Aastate jooksul on Kleinberg oma leiutisi pakkunud ka mitmetele Eesti asutustele, kuid praeguseks pole ta veel kuskilt vastust saanud. Kuniks ametkonnad tema imelahendustest vedu võtavad, on ta leidnud tänulikud tarbijad ootamatus nišis – lusitaania tigude hävitamises. Agressiivne võõrliik, kellel looduslikku vaenlast pole, teeb Eestis üha rohkem kahju, mistõttu levisid ka suvel netis klipid, kuidas limased nälkjad justkui ära sulavad, kui Kleinberg neile oma leiutatud tõrjevahendit pritsis.

Kui teotõrjevedelik on nišitoode, siis sel kevadel lõi Kleinberg käed Soomes Softcare'i firmaga ning pani Espoos üles puhastusvahendite tehase Tehas, mille projektijuht Kleinberg on, toodab päevas 30-40 tonni erinevaid tema välja mõeldud puhastusvahendeid, mida eksporditakse eeskätt Aasiasse. "Neil on umbes 40 erinevat toodet, mis ma olen neile välja töötanud," selgitas ta ja mainis, et need tooted on müügil 11 riigis.

Hetkel üritab leida Kleinberg lahendust, kuidas tõrjuda enda leiutatud geeliga Sosnovski putke või segada seda väetiste hulka, et asendada glüfosaati sisaldavaid tõrjevahendeid ehk väetamine ja kahjuritõrje toimuks ühekorraga. Lisaks kirjutas ta hiljuti ka lasteraamatu "Seitsme soki vabariik", mille inspiratsiooniks on üks lapselastest ja mille eesmärk on õpetada jalgade eest hoolitsemist.