Minu Eestimaa | Märt Avandi: väljas müttamine on parem kui jõusaalis rapsimine

Avandi rääkis, et paik on talle hinge pugenud seoses spordiga. Nimelt tegeleb ta triatloniga, kus üks spordialadest on ujumine.

"Nüüd ma olen siin käinud regulaarselt juba kolm aastat, sest see on väga mõnus ujumiskoht. Siin ei ole peaaegu mitte kedagi. Peaaegu mitte kunagi peaaegu mitte kedagi," sõnas Avandi.

Vahel käib ta järves ujumas ka oktoobrikuus. "Seda juhtub küll harva, sest siin on vesi juba päris külm, aga kalipsoga on täiesti võimalik veel päris kaua ujuda ja siis on mõnu sellest eriti suur, sest reeglina on sügisilmad ikka hästi vihmased ja tuulised ja mulle see just meeldib. Kui sajab lausvihma, siis sa võid olla sada protsenti kindel, et siin kedagi ei ole," ütles Avandi.

Esimest korda järve ääres käies hämmastas Avandit sealse vee puhtus ja ta tundis, justkui oleks ta välismaal olles ujuma läinud. "Muuseas seal põhjas, teisel pool kallast on üks Moskvitš. Mitte päris Moskvitš, aga see pisikene, mis oli laste mänguasi siis, kui mina olin väike. Siis olid need pedaalidega, väikesed ja tavaliselt rohelist värvi. See üks on seal põhjas ja seda lugu, miks see Moskvitš seal põhjas on, ma ei oska öelda, aga ta on seal juba väga kaua aega," rääkis Avandi.

Seljametsa järvel on Avandi oma pojaga ka kalal käinud. Olgugi et kalale mindi juba kell viis hommikul, tuli koju naasta tühjade kätega. "Olime siin väga kannatlikult mitu tundi, aga ei särjepoegagi. Aga ma tean, et särgi siin on ja ahvenat ja haugi on ka – ma olen ise näinud," ütles Avandi.

Lisaks ujumisele meeldib talle aga ka õues joosta ja rattaga sõita. "Kui võrrelda väljas müttamist – olgu see siis sportimine või niisama jalutamine – ja kuskil jõusaalis või võimlas rapsimist, siis siin ei ole mingit küsimust. Selle pärast mulle sport meeldibki, et ujumine, rattasõit ja jooks on kõik spordialad, mida saab teha väljas. Talves saab väljas joosta ka ja seda ma teen ka, olenemata ilmast," sõnas Avandi.

Tänu rattasõidule on ta tutvust teinud ka mitmete Pärnumaa põnevate paikadega. "Mida ma olen tähele pannud, on see, et kui jänes jookseb üle tee, siis see ei ole mingi sündmus. See on ju nii tavaline – rebased ja jänesed on kõik sõbrad mul. Isegi põtra olen näinud ja tegelikult olen näinud pea kohal ka merikotkast," rääkis Avandi.

Maikuus rattaga männimetsas sõites tekib Avandil aga tunne, nagu ta oleks parfüümipoodi astunud. "Kui loodus hakkab ärkama ja männimets hakkab ärkama, siis see on täitsa erakordne lõhn. See on nii tugev, see on nii magus, et tõesti Pärnust Tõstamaale sõit on 10–20 kilomeetri ulatuses lihtsalt magusat lõhna täis. See on ka erakordne," kirjeldas Avandi.

Kodumaa looduse pärleid ja oma südamekohti avavad tuntud eestlased ETV saates "Minu Eestimaa", mis on eetris kolmapäeviti kell 20.00.