Ariana Grande avaldas muusikavideo loole "34+35"

Kanada päritolu filmi- ja muusikavideote režissööri Julien Christian Lutzi ehk Director X-i lavastatud videos juhib Grande teadlaste meeskonda, kes üritavad ellu äratada robotit, kirjutab Pitchfork.

Grande album "Positions" ilmus 30. oktoobril. Albumi nimiloo videos oli Grande USA president, kes jalutas Valges Majas oma koeri ning andis postitöötajale aumedali.

"Positions" on järg 2019. aastal ilmunud albumile "thank u, next" ja live-albumile "k bye for now (swt live)", mis ta salvestas albumi "Sweetener" promoturneel. Hiljuti tegi ta kaasa teleprogrammi Adult Swim festivalil, kus esitas koos Thundercatiga viimase 2018. aasta loo "Them Changes."