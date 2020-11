Tiit Lilleorg sõbrunes Netflixi hittseriaali võtetel Leedu näitlejaga

Lilleorg rääkis, et tundis Budraitise võtteplatsil kohe äraja läks temaga ka juttu tegema. "Ta nii teraselt vaatas, et kas ma peaksin tundma. Ma ütlesin, et ei pea tundma, ma olen Eestist. Kui kuulis, et Eestist, siis ta elavnes. Me seal vennastusime sõbralikus õhustikus ja tundus, et me oleme juba kaua aega tuttavad," meenutas Lilleorg "Ringvaates".

Lisaks sai ta võtetel rääkida ka sarja peaosatäitja Anya Taylor-Joyga. Joy küsis talt vene keeles, kust ta pärit on ning Lilleorg oli selle peale üllatunud, et naine vene keel mõistis.

Lilleoru sõnul oli sarja võtetel kõik viimse detailini paigas ja midagi ei tohtinud valesti olla. Näiteks mängisid sarja lõpustseenis, kus ka Lilleorg kaasa tegi, mitmed mehed malet. Võtteplatsil oli seejaoks kohal malekonsultant, kes vaatas üle, et malelaua nuppude paigutus oleks loogiline – nii ei saa keegi pärast öelda, et malelaudadel valitses absurdne olukord.

Kui Lilleorg Berliini jõudis, oli tal lennujaamas vastas inimene, kes talle seejärel seletas, mis järgnevate päevade jooksul toimuma hakkab. Lilleorg viidi ka kostüümiproovi, kuid näiteks prillid võis ta sarjas enda omad ette jätta. "Need on ikkagi päris antiikprillid. Need olid mu vanaema omad. Ju see ongi see põhjus, miks mind sinna võeti," muigas Lilleorg.

Teatrilavale Lilleorg enam aga tagasi ei kipu. "Võib olla on see kriitilisest meelest – ega neid rolle on tegelikult päris vähe, mis ma ise arvan ka, mis võiksid olla head. Kui ma elava inimesega suhtlen, siis ma tunnen, et ma kohe mitte mingi hinna eest ei tohiks valetada. Ega ma ei ütle, et kinos võib valetada – mitte seda, aga seal on ikkagi midagi muud. Objektiiv on ikka midagi muud, kui elav silm," sõnas Lilleorg.