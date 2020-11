Angelica Udeküll: köögis on ikka egod koos

Restoran Wicca peakokk Angelica Udeküll on peakokana töötanud juba aastaid. Kõige keerulisem on selle töö juures tema sõnul meeskonna koos hoidmine ja ühte jalga astuma panemine.

"Köögis on ikka egod koos. Igaühel on oma arvamus ja just selle ühise pildi moodustamine on raske," tõdes Udeküll "Ringvaates".

Ta lisas, et on söögi tegemist juba väiksest saati armastanud. "Ma olin ikkagi väga väike, kui oma esimesed üllitised suutsin köögis valmis teha," ütles ta.

Otsusele kokaks õppida aitas kaasa ka see, et paljud Udekülli perekonna tuttavad olid toitlustusega seotud ja nii tundus koka elukutse talle glamuurne. Tegelikult ei olegi peakokaks olemine Udekülli sõnul kui töö, vaid hoopis elustiil, sest tegemist ei ole üheksast viieni tööga, vaid toidumaailmas toimuvaga peab end kogu aeg kursis hoidma jne.

Olgugi et söögi tegemist on stereotüüpselt peetud eelkõige naiste ülesandeks, leiab auhinnatud tippkokkade seast pigem mehi kui naisi. Udekülli sõnul võib põhjus peituda näiteks selles, et töö tegemist on traditsiooniliselt peetud meeste ülesandeks ja naiste teha jäid kodused toimetused.

"Mehed on kindlasti köögis julgemad, kui naised. Naised on, nii nagu elus on alalhoidlikumad, nii on nad tegelikult ilmselt ka köögis peenemate maitsetega," sõnas Udeküll ja lisas, et samas ei saa öelda, et emb-kumb sugu kokkamises teisest parem oleks.

Teisipäeval, 17. novembril kell 21.30 on ETV2 eetris ka film "Peenike joon", kus uuritase, miks siis ikkagi on meeste seas rohkem tippkokki kui naiste seas.