Tutvume EL-i poolfinalistiga | Hans Nayna toob kuulajateni rõõmsa loo

Eesti Laulu poolfinalist Hans Nayna on võistlustules looga "One By One".

Nayna sõnas, et tegemist on rõõmsa looga, mis stiililt kuulub euro-popi alla. Laulja tõdes, et stiil on tema jaoks uudne ning varem on ta teinud pigem bluusi stiilis lugusid.

Nayna rääkis, et ta on pärit Mauritiuselt, ent ta tüdruksõber on eestlane. Kevadise karantiiniaja veetiski ta Eestis ja tundis, et tahab siiski oma igapäevatöö ehk muusikaga ka tegeleda. Kui ta uuris, kuidas endale kiirelt palju kuulajaid saada, soovitati tal Eesti Laulule kandideerida. Selle peale esitaski Nayna konkursile kolm lugu, millest üks valituks osutus.