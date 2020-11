Mari Lill: kui lähen Kuusalu poodi, siis mõni ütleb mulle ikka Väike Nõid

"Ma arvan, et elan praegu hästi," ütles Mari Lill ja kinnitas, et kevadel oli koroonaviirusega kergem toime tulla. "Ilmad läksid kogu aeg valgemaks, kõik hakkasid õitsema, minul küll ei olnud seda raske taluda, aga nüüd sügisel on hoopis teine, niikuinii on kaamos ja hall," sõnas ta ja mainis, et kui lumi tuleks maha, siis oleks võib-olla teisiti.

"Kui ma lähen praegu Kuusalu poodi, siis mõni ikka ütleb mulle Väike Nõid," tõdes ta ja lisas, et seepeale rõhutab ta alati, et juba pikka aega on ta Vana Nõid.

Kuigi Mari Lill on üks "Krati" kesksetest osatäitjatest, ei kehasta ta enda arvates ikkagi filmi peategelast. "Raske öelda, kes seal just peaosas on, võiks isegi öelda, et kõik tegelased on tähtsad," tõdes ta ja mainis, et režissöör Rasmus Merivoo läks talle ühel päeval külla ja meelitas teda filmi. "Eks siis kõrvad ikka hakkavad liikuma."

"Krati" valmimise käigus sai Mari Lill ka mitmeid uusi sõpru-tuttavaid. "Filmi seltskonnast kasvas väga tore mere," mainis ta.