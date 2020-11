Epp Kõiv: vahel imestatakse küll, mis kõiksugu imelikke asju ma tean

Isiklike saavutuste edetabelit Kõiv ei pea ja seetõttu ei oska ka "Kuldvillaku" turniirivõitu ühtsele skaalale paigutada.

"Aga kindlasti on ta üks meeldejäävam seik mu senises elus ning olen saavutatu üle väga õnnelik ja uhke," märkis ta ERR-ile.

Kõiv ei usu, et saaks rääkida eraldi nn naiselikest omadustest, mis talle viie saate jooksul turniiri ainsa naismängijana meestega võistlemisel eelise oleks andnud.

"Ma ei teekski vahet mehelike ja naiselike loomuomaduste vahel, pigem on iga inimene isesugune, kes agressiivsem ja riskialtim, kes alalhoidlikum ja vaoshoitum, olgu ta siis mees või naine."

Ta usub hoopis, et tema edu pant olid eelkõige teadmised ja julgus riskida. "Ilma nendeta poleks ka minust agressiivsemal inimesel mängust edu olnud loota. Aga kindlasti oli see abiks, et ma jäin rahulikuks ega muretsenud üle."

Mälumängimise juurde tõi Kõivu teadmistehimu, soov enda teadmised proovile panna ning põnevusmoment.

"Olen väga uudishimulik inimene ja tahan alati midagi juurde õppida. Mälumäng on selleks üks lõbus viis, eriti kui seda saab teha mõnusas pingevabas keskkonnas koos sõpradega."

Epp Kõiv "Kuldvillakus". Autor/allikas: Postimees Grupp

Ta ei ole tajunud seda, et talle loomupärane teadmishimu, lai silmaring ja mälumänguhuvi on teiste inimeste jaoks olnud kuidagi tavapäratu, kuid teinekord üllatab ta sellega siiski.

"Vahel imestatakse küll, et mis kõiksugu imelikke asju ma ometi tean. Sest ega pea pole prügikast, et igasugust kasutut infot meeles pidada. Aga mul kipub sageli olema nii, et mida imelikum ja pealtnäha kasutum info, seda paremini see mulle meelde jääb."

Üldiselt on Kõiv enda sõnul siiski ümbritsetud inimestest, kes on väga avatud maailmapildi ja avara silmaringiga. Paljud tema sõbrad on samuti mälumängu-huvilised. "Niisiis kui mõni neist mind natuke veidrikuks peabki, siis ainult heas mõttes ja mulle see meeldib."

Mälumäng on tema jaoks eelkõige hea ja lõbus ajaviide, mida ta ei võta liiga tõsiselt. "Harrastan seda hobikorras ja mitte väga regulaarselt. Minu jaoks on oluline, et see oleks tore, seda liiga tõsiselt võttes kaoks mängurõõm."

Muusikat 2014. aastal looga "Linn on minu" kuulsaks saanud Kõiv enam eriti ei tee, sooloartistina aga üldse mitte. "Aga tegelen koorilauluga ja laulan aeg-ajalt siin-seal hobikorras sõpradega."

Kaheksa aasta ja 15 hooaja jooksul, mil "Kuldvillak" on Kanal 2 ekraanil olnud, pole varem naine turniiri võitnud. TV3 ajal tuli "Kuldvillaku" tšempioniks kaks naist.