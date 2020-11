Anne Veski koroonaviirusest: inimestel peaks olema vähemalt mingi lootuskiir

"Ringvaates" oli külas muusik Anne Veski, kelle sõnul on olukord muusikamaastikul väga õudne, kuna enamik kontserdid on tühistatud ja tulevik on ebaselge.

Anne Veski kinnitas, et tal oli imeilus sügis. "Kõik nädalalõpud olid kirja pandud, et siin on see tore pidu, seal on teine vahva üritus," ütles ta ja tõi välja, et mingist momendist hakkasid tulema kõned ja kirjad, et üritused jäetakse ära. "Praegusel hetkel on kalender jäänud väga häguseks."

"Ma ei saa öelda, et mind üldse esinemas ei näe, sest on ikkagi mõned erapeod, kus ongi koos võib-olla 50 inimest," nentis ta ja mainis, et tegelikult on olukord väga õudne. "Ma ei ütleks ka seda, et mu pangakonto on täiesti tühi, mitte seda, ma olen ikkagi olnud üle 40 aasta laval."

"Selliseks löögiks ei valmistunud mitte keegi," ütles ta ja kinnitas, et alates märtsist oli ta neli kuud ilma tööta. "Pärast seda tuli õnneks suvi, aitäh kõigile, et see suvi meile anti."

Samuti rõhutas Veski, et inimesed ei saa ilma meelelahutuseta hakkama. "Alati on öeldud, et inimesed vajavad tsirkust ja leiba, et oma vaimne tervis tasakaalus hoida," tõdes ta ja lisas, et inimestel peaks olema vähemalt mingigi lootusekiir.