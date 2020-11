Mart Juur: mida vanemaks saab popmuusika, seda olulisemaks muutuvad persoonid

Mart Juur rõhutas, et Kylie Minogue on kahtlemata superstaar. "Tema häda on lihtsalt selles, et temast on veel suuremaid superstaare," ütles ta ja mainis, et Kylie Minogue on väga võluv muusik, kelle karjäär on olnud stabiilne. "Ega staar ei püsi kaua, kui tal pole vajalikke omadusi."

Lisaks Kylie Minogue värskele loomingule tuli jutuks ka legendaarne Austraalia ansambel AC/DC, kes avaldas just värske albumi. "See oli minu ning kindlasti ka miljonite teise fännide jaoks suur üllatus," tõdes Mart Juur ja tõi välja, et viimasel kümnendil on bändi saatus olnud väga keeruline. "Neil on olnud surmajuhtum, neil on olnud vanglakaristuse juhtum ja neil on olnud terviseprobleeme."

"Kusagil 2000. aastate keskpaigus tundus, et ansambliga AC/DC on kõik," tõdes ta ja kinnitas, et tol hetkel oli ridades ainult kitarrist Angus Young, kes väga tahtis esineda ja esineski. "Ansamblit tal enam ei olnud, sest kes kandis koduarestis karistust ja kes oli lahkunud manalateed, samuti oli ka neid, kes olid lihtsalt väsinud, nautisid pensionärielu või ravisid kõrvakuulmist."

The Rolling Stonesi juures tõi Mart Juur välja, et kitarrist Keith Richardsi sõnul plaanib bänd tähistada kindlasti ka 60. sünnipäeva. "See jõuab kätte kahe aasta pärast," selgitas ta ja mainis, et mida vanemaks saab popmuusika, seda olulisemaks muutuvad persoonid ning nende lood. "Väga keeruline on noortel tulla lavale, aga Mick Jagger koos oma ansambliga möllab täiega."

Tänaseni tegutseb ka ansambel Deep Purple, mis Juure sõnul on küll tegutsenud vähem aega kui The Rolling Stones. "Nad on hetkel lõputult tuuril, mis peaks bändi sõnul kestma kuni bändi tegutsemise lõpuni," ütles ta.