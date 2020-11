Märtsis asutakse "Sõprade" eriepisoodi filmima

Märtsikuisest filmimisest teavtias fänne sarjas Chandler Bingi kehastanud Matthew Perry, kes kirjutas Twitteris, et ees on ootamas tihe aasta ja just see talle meeldibki, kirjutab CNN.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!