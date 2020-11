Michael Jacksoni tütar Paris avaldas debüütalbumi

Album koosneb 11 loost, mis jutustavad tema emotsionaalsest teekonnast täiskasvanuks saamisel, kirjutab Reuters.

"Igaüks on elus mingilgi moel tundnud murtud südant või valu. Kui mu muusika paneb kasvõi üht inimest tundma, et teda on kuuldud, siis on minu töö tehtud," sõnas Jackson.

Samas tõdes laulja, et kuulajate tagasiside ei ole talle kuigi oluline. "Ma olen jõudnud punkti, kus olen aru saanud, et kellelgi on alati midagi negatiivset öelda. Nii et ma olen siis parem mina ise," ütles ta.