Kylie Minogue jõudis viiendat kümnendit järjest Briti albumiedetabeli tippu

Kylie Minogue on esimene naisartist, kellel on olnud Briti albumimüügi edetabelis esikoht viiel erineval kümnendil.

Eelmisel nädalal ilmunud ja järjekorras Minogue' 15. stuudioalbum "Disco" jõudis Briti albumimüügi edetabeli tippu 55 000 müügiühikuga, mis tähendab, et see tegi ühtlasi 2020. aasta parima avanädala tulemuse, kirjutab BBC.

See on tema kaheksas esikoht samas edetabelis, mis tähendab, et ta on üldarvestuses ette rebinud nii Elton Johnist, Cliff Richardist kui ka George Michaelist.

"Mul pole sõnu," märkis Minogue. "Tänan kõiki, kes on seda albumit toetanud. Ma olen nii meelitatud, et see on teie südametesse jõudnud. See on super." Peale Minogue on edetabeli tippu viiel järjestikusel kümnendil jõudnud ka Paul McCartney, John Lennon, Paul Weller, Bruce Springsteen ja David Gilmour.

The Beatles, Elvis Presley, The Rolling Stones ja Bob Dylan on samuti jõudnud viiel kümnendil Briti albumimüügi edetabeli tippu, kuid mitte järjestikustel kümnenditel.

Kylie Minogue' albumid, mis jõudnud Briti albumiedetabeli tippu

Kylie (1988)

Enjoy Yourself (1989)

Greatest Hits (1992)

Fever (2001)

Aphrodite (2010)

Golden (2018)

Step Back In Time: The Definitive Collection (2019)

Disco (2020)

Album "Disco" valmis keset koroona esimest lainet ja Minogue oli sunnitud oma vokaalide salvestamiseks ostma koju salvestustehnika ja õppima kasutama vastavat arvutitarkvara. Ta tõdes, et projekt oli talle eluliselt oluline ajal, kui karantiin kippus vaimsest tervisest oma võtma.

"Raske oli olla positiivselt meelestatud. Mul oli esimese karantiini ajal moment, kus mul tuli teisele inimesele tunnistada, et ma ei saa hakkama. Kui ma poleks saanud albumi kallal töötada, siis oleks ma ehk teist teed läinud," tunnistas ta.