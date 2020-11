Elina Nechayeva tööst Vene teatris: läksin proovi, oksemaik suus

"Ühe loo najal ei saa ratsutada kaua. Tuleb luua uusi hitte peale luua," tõdes Nechayeva vastuseks küsimusele, kas ta on senini oma Eurovisiooni-loo "La Forza" pantvang. "Järgmised paar aastat saavad olema väga viljakad," lubas ta.

Ta märkis, et nii mõnigi kontsert on ilma "La Forzata" lõppenud ja hästi läinud. "Inimesed on püsti tõusnud ka ilma "La Forzata". Nii et ma ei ole lõpuni "La Forza"-tüdruk."

Nechayeva, kelle kaks suurt ülesastumist Estonias ja Vene teatris toimusid just koroonaajal, tõdes, et tänavu on ära jäänud väga palju toredaid projekte. "Enamus välismaal." Kõige rohkem on tal kahju Öökuninganna rollist Mozarti-ooperis "Võluflööt", mida ta pidi tegema Palm Beach Operas Ameerikas.

"Nad ütlesid, et kui neil asjad hakkavad uuesti ilusti jooksma, siis nad võtavad ühendust. Aga ma arvan, et see on lähiaastateks nurka pandud projekt. Aga pole hullu. Eestis tuleb mul väga palju põnevaid uusi projekte, ja Estoniaga koos võime üllatada nii mõnegagi."

Saates tuli esmaettekandele ka Nechayeva sulest pärinev "Dans mes reves".

Rääkides oma koostööst Alla Sigalovaga, kellega nad teevad Vene teatris koos muusikali "Minu veetlev leedi", märkis ta, et ta puutus kokku huvitava mentaliteedi ja töösuhtumisega ning õppis ära väga palju uusi vene roppusi.

Nechayeva sõnul ajas lavastajat närvi tema vaoshoitus. "Kõigi tema väga järskude märkuste peale ma reageerisin väga ilusti, et "hea küll, ma teen uuesti", "ma teen teisiti", "ma sain aru" või "kas te võiksite korrata, ma ei saanud päris hästi aru, et ei oska kõiki neid roppsõnu, mis te väljendate"."

"Ma läksin igasse proovi nii, et oksemaik oli suus ja käed värisesid."

See ajas teda Nechayeva sõnul nii edast välja, et tal lõpuks paari nädala pärast ütles, et "ma ei suuda, ma üritan sind mitu nädalat endast välja ajada, aga sina oled nagu kuradi intelligent, reageerid kõigele rahulikult". "See oli väga keeruline. Ma läksin igasse proovi nii, et oksemaik oli suus ja käed värisesid."

Olukord lavastaja ja Nechayeva vahel jõudis isegi sinna, et Sigalova teeskles intervjuus saatele "Kofe+", et ei tea, kes Nechayeva on, misjärel Nechayeva teeskles ühes intervjuus samamoodi, et ei tea, kes Sigalova on. "Võib-olla ma allusin provokatsioonile, aga tol hetkel ma ei suutnud lihtsalt vastu panna."

Samuti esitas Nechayeva koos Andrei Bogatšiga saates oma tõlgenduse John Newtoni loost "Amazing Grace".

Praegu usub ta, et Sigalova jäi tema sooritusega rahule, vähemalt mingil määral. "Midagi talle ikka meeldis. Võib-olla oli natuke raske aru saada, mis talle tegelikult meeldis ja mis talle väga ei meeldinud. See oli huvitav, aga ma olen tegelikult selle kogemuse üle õnnelik. See tegi mind ainult tugevamaks."

"Kui mõni näitleja õpib GITIS-ises neli aastat, siis mina sain paari kuuga selle kogemuse kätte."

Kogemus andis Nechayevale tema sõnul võimaluse ka iseendaga väga palju tööd teha just reaktsioonide mõttes. "See arendas mind ka kui näitlejat. Kui mõni näitleja õpib GITIS-ises, kus Sigalova on ka kateedri juhataja, neli aastat, siis mina sain paari kuuga selle kogemuse kätte. See arendas mind kui artisti väga."

Detsembrikuus, kui olukord seda võimaldab, siis on Nechayeval plaanis ette võtta jõulutuur üle Eesti. "Ma loodan, et meil tekib võimalus kinkida inimestele midagi ilusat, helget ja head. Muusika, eriti live-muusika on see, mis viib meid täiesti teise reaalsusesse. Kõik mured ja probleemid kaovad vähemalt kontserdihetkeks ära," kirjeldas ta.