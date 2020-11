Tutvume EL-i poolfinalistiga | enamik Wiiraltist ei teadnud, et konkursil osalevadki

Ansambli liige Martin Saaremägi tunnistas, et ta tegelikult ei öelnud bändile, et loo "Tuuled" Eesti Laulu konkursile esitas.

"Sel päeval, kui esimesed edasisaanud avalikustati, olin rahulikult koeraga jalutamas, kui mulle helistas Marta ja küsis, miks tema pilt "Ringvaates" on. Ma ütlesin, et ma ei tea. Ta ütles, et sinu pilt on ka, ma ütlesin, et siis on järelikult Eesti Laul."

Bändiliige Marta Arula tunnistas, et oli pärast seda väga segaduses. "Ma ei oleks rohkem rohkem segaduses olla saanudki. Ma teadsin, et me saatsime ühe teise loo, millega me edasi ei pääsenud, aga vaatasin, et sellel lool on teine pealkiri. Aga ma olin väga õnnelik."

Saaremägi selgitas, et ei tahtnud bändikaaslastele seda teha, et nad jäävad ootama ja lootma ning pärast pettuvad. "Ma mõtlesin, et las nad parem üllatuvad."

Arula ja bändiliige Vahur Krautman tunnistasid, et ei ole lõpp-produkti "Tuultest" veel ise kuulnudki. "On, mida oodata," lisas Krautman.