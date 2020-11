Tutvume EL-i poolfinalistiga | Alabama Watchdog lubab rifiroki-laadset energiat

Alabama Watchdog on vaevalt paar päeva vana, kuigi ansambli liikmed on kolmekesi bändi teinud juba pikemat aega teise nime all.

"Aga kuna üks asi viis teiseni ja me tahtsime muudatust teha, siis sellega tuli ka mõte teha nimevahetus, et näidata progressi ja arengut," rääkis bändi liige Ken Einberg

"Lugu ise oli pikemat aega soolas. See mõte, et äkki tasuks seda saata, sest me ei teadnud, kuidas see reaktsioon võib olla. Aga seni on see olnud positiivne."

Alabama Watchdogi muusikat kirjeldades märkis Einberg märksõnana bändi Rage Against the Machine. "Väga rifiroki-laadset energiat on sealt oodata."