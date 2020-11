Tutvume EL-i poolfinalistiga | Karl Killingu lugu räägib armumise heast ja halvast küljest

Killing on siiamaani edasipääsu uudisest lummatud. "Eriti see, et mõned kaasautori-asjad, mis ma saatsin, said edasi. Väga hea meel on." Kokku on Killingul seega kolm lugu, millele edasipääsu osas pöialt hoida.

"See oli ülispontaanne otsus," kommenteeris ta otsust Eesti Laulul osaleda. See oli paar nädalat enne Eesti Laulule lugude esitamise tähtaega, kui tal meenus, et tal on üks lugu pool aastat olemas olnud, aga poolik. "Ma mõtlesin, et see võib täitsa hästi sobida ja mõtlesin, et proovin üksi ka siis."

Ta tunnistas, et "Kiss Me" on tema jaoks väga intiimne lugu. "See on hästi südamelähedane lugu, mis kirjutatud ühest kindlast emotsioonist. See lugu tekitas minus kõhkluse tunnet. See lugu räägib armumisest, aga seal on nii negatiivset kui ka positiivset aspekti sellest."