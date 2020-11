Tutvume EL-i poolfinalistiga | Nika lugu sai inspiratsiooni tülist poiss-sõbraga

Eesti Laulu poolfinalist Nika Marula rääkis, mis peitub tema võistlusloo "Calm Down" taga ja kuidas see võiks kõlada.

Nika sõnul võib tema lugu mõista erinevat moodi. "See võib olla pühendatud tervele maailmale, et kuulge, calm down ja take it easy, elu on ilus," rääkis Marula.

"Aga minu puhul oli see, et minu poiss-sõber ajas mind nii närvi, et mul ei olnud muud varianti, et kas ma kirjutan laulu või lähen löön talle näkku. Mulle tundus esimene variant normaalne.

Ta märkis, kui ta sai kõik tunded kirja pandud, polnud ta lool endiselt refrääni. "Ma kutsusin Andrei [Zevakini] ja tema sai kohe aru, mis teema käib ja kõik sai paika pandud."

Lugu on Marula sõnul pigem naiselik ja midagi "50 Shades of Gray" stiilis. "Ma ei oska teistmoodi seletada."