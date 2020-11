Tutvume EL-i poolfinalistiga | Kristin Kalnapenki lugu sai alguse kitarriplõnnist

Eesti Laulu poolfinalist Kristin Kalnapenk rääkis koos loo kaasautori Hannes Agur Vellendiga sellest, kuidas juhuslikust kitarriplõnnist sündis nende tänavune võistluslugu "Find A Way" ja millest see räägib.

Kalnapenk elas 11,5 aastat Hispaanias ja seepärast pole ta eestlastele ka lauljana tuttav. Laulmisega tegeles ta Hispaanias. "Ma olen tahtnud kõike seda ka maailmaga jagada, nii et ma teen muusikat ja see ongi minu elu."

Loo teine autor Hannes Agur Vellend ütles, et see oli umbes poolteist aastat tagasi, kui ta ühe sõbraga stuudios kitarri mängides aega veetis ja juhtus midagi huvitavat plõnnima, mida ta nelja sekundi jagu salvestas ja pea aastaks ootele jättis.

"Üks teine inimene stuudios käis kuulamas mu kontserti ja rääkis, et tal on üks äge tšikk laulma pakkuda, et kutsume külla ja vaatame, kas saab koostööd teha." Kalnapenki teadis Vellend enda sõnul tegelikult juba muusikaakadeemiast, kuigi nad kunagi ühtegi sõna polnud üksteisega vahetanud.

"Hakkasime demosid sirvima ja sealt jäi see neljasekundiline demo meile kõrva," meenutas Vellend.

Lugu räägib Kalnapenki sõnul maailmarahust ja sellest, kust leida tuge. "Seal on lause, et me võime rääkida asjadest, mis meid hirmutavad, aga see ei pea olema negatiivne. See võib olla positiivne, näiteks armastus või surm, mis lihtsalt eluga kaasneb. Ma tahtsin tuua ka tähelepanu väikestele asjadele, mis elus iga päev toimuvad."