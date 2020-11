Tutvume EL-i poolfinalistiga | Heleza võistluslugu sündis põhimõtteliselt iseenesest

"See laul sündis minu suurest armastusest prantsuse muusika vastu. Ma käisin eelmisel aastal Prantsusmaal elamas, olin seal Erasmusega kuus kuud, ja ma leidsin endale nii palju meeletult vahvaid artiste, keda kuulata," rääkis ta.

"Kui ma Eestisse tagasi tulin, siis ma teadsin, et ma pean selle võimaluse ära kasutama ja need prantsuse sõnad sinna laulu sisse ära panema. Kui ma Karl Killinguga [loo kaasautor – toim] kokku sain, siis sündis see lugu põhimõtteliselt iseenesest. Ma ütlesin, et tahan lugu teha ja ta ütles, et "ära muretse, ma tean täpselt, mida teha"."

Tunni ajaga oli kondikava olemas. "Selle laulu kõige lihtsam idee on sellest, et muresid on iga päev ja lihtne on meenutada vanu muresid ja tuletada endale igasuguseid halbu asju meelde, aga tuleb alati meeles hoida seda, et ka homme on päev," selgitas Heleza.