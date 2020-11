Tutvume EL-i poolfinalistiga | Kéal tekkis oma looga äratundmine veel enne selle valmimist

Eesti Laulu poolfinalist Kéa, kes on pärast viieaastast pausi taas sooloartistina Eesti Laulu karusellil, rääkis, kuidas tekkis äratundmine oma tänavuse võistluslooga veel enne, kui see päriselt valmis sai.

"See on väga ärev tunne. Isegi ei tundu, et nii palju aastaid on möödas," tunnistas ta. Tema lugu "Hypnotized" räägib tundest, mida keegi teine võib tekitada – nagu sa oleksid hüpnotiseeritud.

"Lugu sündis niimoodi, et mulle kirjutasid ühed noored poisid, kellest ma ei olnud midagi väga palju kuulnud. Nimesid olin näinud. Nemad olid minust natuke kuulnud ja saatsid mulle ühe põhja ja küsisid, mis ma arvan sellest."

Kéa tunnistas, et kohe, kui ta seda kuulis, tekkis tal tunne, et see on see laul. "Ma samastan seda armumisega; igaühte sa ei armu, ega. Teatud inimesed ja teatud lood, mis jäävad kõrvu ning sa mõtled, et see on see minu lugu."

Sellel lool ei olnud veel meloodiat ega sõnu. "Saime stuudios kokku ja hakkasime vaikselt mõtlema ning arendama. Igaüks ka natuke kodus mõtles ja tegeles sellega ning nii need lood sünnivadki," kirjeldas Kéa.

"See on mõnus, tempokas, särtsakas. Eestlased vajavad sellise huvitava aasta lõppu taolist positiivset süsti."