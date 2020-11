Tutvume EL-i poolfinalistiga | Zevakini ja Pluuto lugu polnud Eesti Lauluks mõeldud

Zevakin kinnitas, et nad on igas mõttes üksteise wingman'id. "Nii muusika mõttes kui ka ... tegelikult ma ei tea, ma ei ole teda tüdrukutega aidanud. Aga küll see tuleb."

"Wingman" ei olnudki tegelikult Zevakini sõnul Eesti Lauluks mõeldud. "Kuna ma ise tegelen Youtube'iga ja tean Henryt [Henry Orlov ehk Pluuto – toim] juba päris ammu, siis kirjutasin, et võiks mingi loo koos teha." Zevakin märkis, et nende mõte oli teha küll kvaliteetne, aga ka humoorikas lugu.

"Wingman" räägibki sellest, kuidas sõbrad üksteist aitavad teatud olukordades. "See on kvaliteetne laul, aga samas on huumorivürts sees ja saab sellega ka ägedat show'd teha."