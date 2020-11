Tutvume EL-i poolfinalistiga | Redeli võistlusloo sõnad sündisid puid ladudes

Kristjan Oden kinnitas, et projekt Redel on väga uus ja sai nime alles möödunud nädalal ja sinna kuuluvadki tema ja Indrek Vaheoja, kellega nad on alates 2009. aastast koos mänginud ka ansamblis Winny Puhh.

"Me tahtsime tegelikult juba eelmisel aastal Eesti Laulule saata ühe loo, aga siis me ei jõudnud valmis. Aga selle laulu sõnad kirjutas Indrek, kui ta maal puid ladus. Mina tegin sinna tümmi taha ja sai lugu," rääkis Oden.

Redeli võistluslugu puudutab tema sõnul peaaegu kõiki Eesti linnu. "Tartu on lihtsalt refräänis tugevamalt esindatud. Eks ma olen ise Tartust pärit, et see on ka väikene kummardus Tartule ja muidugi kõikidele teistele linnadele sealjuures."