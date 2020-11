Lil Nas X avaldas pühadeks sobiliku videosingli "Holiday"

Lil Nas X andis tänupühade ja jõulude eel välja ajakohase loo "Holiday". See on looga "Old Town Road" kuulsaks saanud räppari esimenetänavu ilmunud originaallugu.

"Holiday" produtsent on Tay Keith, kes on töötanud teiste hulgas Drake'i ja Eminemiga, kuid on enim tuntud Travis Scotti "Sicko Mode" produtseerimise poolest, vahendab Consequence of Sound.

Lil Nas X vihjas uue singli avaldamisele nädala alguses ilmunud treileriga "The Origins of 'Holiday'", kus Lil Nas X korjab muusikavideost "Old Town Road" tuntud Metsiku Lääne linna kõrtsist välja visatud purjus Jõuluvana kõrvalt üles viimase mütsi ja temast saab uus Jõuluvana.