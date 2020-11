Rock Hotel otsib endast tehtud fotosid

"Me oleme vahepeal kokku saanud ja arutanud, et tore oleks ühiselt meenutada. Paneme selle pildikuhja lauale ja vaatame, mis tuleb ühe või teise fotoga kellelgi meelde," selgitas Linna "Ringvaates".

"Me oleme kohtunud väga huvitavate inimestega. Meil on olnud ühiseid esinemisi väga kummaliste tüüpidega," märkis ta. "Viru hotellis oli perestroika-aegne ühiskohtumine, kus oli Michael Bolton, Cyndi Lauper jt Ameerika tähed. Sellest ei ole videot, aga me esinesime koos nendega."

Linna loodab, et rahvas sorib oma karpides ja leiab fotosid sellistest ja muudest kontsertidest. "Ükskõik, kus see toimus. Mitte ainult Helsingist ja Ameerikast, vaid Kõpust Kambjani välja. Väga kihvt oleks, kui saaks algusaegade materjali. Vanad videovõtted oleks tõeline kingitus."

Ta märkis, et inimene vajab nostalgiat. "See teeb seest soojaks, olgugi et mõne foto peal on inimesi, keda meie hulgas enam ei ole, aga seda enam."

Fotosid, videoid või informatsiooni nende kohta saab saata e-posti aadressile rockhotell78@gmail.com.