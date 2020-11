Tutvume EL-i poolfinalistiga | Jüri Pootsmanni võistluslugu on twist'iga ballaad

"Melu on juba peal, mis on väga äge," sõnas Pootsmann. Laul ise sündis tema sõnul paar aastat tagasi.

"Nii et ta seisis üpriski pikalt riiulis. Me mõtlesime, et mis selle lauluga teha ja Eesti Laulu aeg oli saabumas. Tegelikult tahtsime seda lugu eelmine aasta saata, aga siis ikkagi ei saatnud ja lihtsalt arvasime, et see toimiks Eesti Laulu platvormil kõige paremini."

Lugu on Pootsmanni sõnul ballaad. "Ballaad väga imeliku twist'iga. Ma ei ole teda mingisugusesse lahtrisse paigutanud, aga ta on ilus, aeglane, aga samas ka vahepeal ränga minekuga. Lugu ise räägib pigem eneseteadlikkusest, -uhkusest ja kohaolekust."