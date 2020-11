Tutvume EL-i poolfinalistiga | Sissi kutsub üles hetkest viimast võtma

"Selle loo põhi-slogan on eesti keeles, et "Ma ei taha raisata rohkem aega", sest see on midagi, mida me inimestena meeletult palju teeme. Suuresti oma hirmude pärast, mis meid tagasi hoiavad ja me ei saa aru, et aeg ei taastu. Seda, mis ma ütlesin kaks sekundit tagasi, sest hetke ei eksisteeri enam," selgitas Sissi.

"Aega jääb kogu aeg vähemaks ja selle asemel, et istuda oma hirmudes ja kogu aeg mõelda sellest, mis me tahame saavutada, ilma et me julgeks seda teha, peame ära lõpetama ja lihtsalt hakkama tuleviku poole kõndima, sest me kunagi ei tea, eriti praegu, kuhu maailm liigub. Hetkest peab viimast võtma."

Sissi sõnul võib tänavusest võistlusloost pigem oodata midagi jõulisemat. "Kui me Andreiga mõtlesime, et mis stiili me teeme, siis tema ütles, et on vist house-gospel. Kindlasti saab tantsida ja liikuda," kirjeldas Sissi.