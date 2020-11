Tutvume EL-i poolfinalistiga | Egert Milder tahab inimesteni tuua lapseea vabaduse tunde

"Tunne on fantastiline. Mul on äärmiselt hea meel, et žürii selle loo valis, sest ma täiesti usun, et tegemist on minu kõige parema looga," märkis Milder ja lisas, et nii tema eelmise aasta võistluslugu "Georgia (On My Mind)" kui ka tänavune "Free Again" on kirjutatud stiilis, milles ta on kõige usutavam.

"Stiililt on see sama, aga ta on suurem lugu. Ta on ka selline lugu, mida saaks isegi veel enam rahvaga koos laulda. Kui "Georgia" oli isiklik kogemus konkreetsest riigist, siis laulsid kaasa ka need, kes võib-olla tahavad sinna riiki minna või on seal käinud, siis seekord laulame koos sellisest asjast, mida me kõik tunneme," selgitas ta.

"Me elame keerulisel ajal ja maailmamured on igapäevaselt meie ümber. "Free Again" räägib soovist olla ja tunda end vabana nii nagu me kunagi väikeste lastena olime -- jooksime põllu peal ja trampisime poriloikudes ning sinna väikeste peade sisse ei mahtunud maailmamured. Minu püüdlus on tuua seda tunnet inimestele natuke lähemale ja vähemalt unistada sellest perioodist," lisas Milder.