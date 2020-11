Tutvume EL-i poolfinalistiga | Helen laulab tundest, mis tõstab varbaotstest üles

"Momendil, kui ma sellest teada sain, sõime perega parasjagu õhtusöögiks risottot. Ma olin minetanud need lootused ja mõtlesin, et sel aastal ka ei tule seda edasipääsu, ja kui see hetk tuli, et teleekraanil oli minu pilt, siis ma lihtsalt purskasin nutma," tunnistas Randmäe.

"Risotto jäi kurku kinni ja 20 minutit ma lihtsalt nutsin. Lapsed laua ääres ehmusid ära sellest, et ma nutma purskasin ja keskmine, 7-aastane poeg tuli mind veel lohutama ja ütles, et "emme, sai ei pea minema, kui sa ei taha"," lisas ta.

Tema võistluslugu räägib armumisest ja sellest, kuidas armunud inimene püüab igast väiksest sõnast ja asjast midagi järeldada. "Kogu see tunne tõstab varbaotsest nii kõrgele. Sellest tundest räägibki."