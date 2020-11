Tutvume EL-i poolfinalistiga | Ivo Linna tuleb ajatu lauluga

Võistluslaulu "Ma olen siin" autori Rainer Michelsoni sõnul teevad nad praegu Iffiga plaati ning esimesena saigi valmis just Ivo ja Roberti duett. "Kuna täpselt oli see (Eesti Laulu) tähtaeg, siis mis seal ikka. Iga normaalne muusikainimene saadab loo Eesti Laulule, see on selge," kirjeldas ta.

Ivo Linna lisas, et lugu oleks ilmunud nagunii ka siis, kui Eesti Laulu võistlust poleks vahele tulnud. Laulja sõnul on tegemist sooja, südamliku ja meeldejääva lauluga. "Selline heas mõttes ajatu laul," lisas ta. "Seal ei ole mingisuguse muusikalise moevooluga mitte mingisugust pistmist."

Eesti Laulu poolfinaali jõudnud lugudega saab tutvuda detsembri alguses.