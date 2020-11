Tutvume EL-i poolfinalistiga | Koit Toome pidi taas hääleseade ja laulutunnid ette võtma

Toome sõnul on tema võistlusloo "We Could Have Been Beautiful" näol tegemist power-ballaadiga.

"Ma ütleks lihtsalt, et selline ilus ja südamlik lugu. Mind ennast see lugu väga puudutas," selgitas Koit, et tegemist on nii tema looga, kui üldse olla saab. "See on selline lugu, mida ma alguses üldse ära ei laulnud. Pidin siin Maikeni juures WAF-is käima, hakkama jälle hääleseades käima ja laulmist õppima, et see lugu üldse ära laulda stuudios," muigas laulja.

Eesti Laulu poolfinaali jõudnud lugudega saab tutvuda detsembri alguses.