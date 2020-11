Tutvume EL-i poolifinalistiga | Kadri Voorand paneb loo sisse enda tunde

"See lugu on muidugi armastuslaul, mis muud. Seal on sees sellist kogemuse, võib-olla ka valulikku nooti. Aga on ka uue ootust ja iseenesese kohta avastamise rõõmu," selgitas Kadri Voorand, et tema loost leiab ka helgust ja ilu parajas annuses.

"Tahaks öelda, et äkki see on ilus laul lihtsalt," naeris ta. "Oma helikeelelt ma ütleksin, et ta on selline pigem tugev ja võimas ballaad."

Voorand lubas, et paneb loo sisse enda tunde. "Ma ei hakka etendama seal kedagi teist, olen ikka ise."

Eesti Laulu poolfinaali jõudnud lugudega saab tutvuda detsembri alguses.