Tutvume EL-i poolifinalistiga | Raheli "Sunday Night" kannab isiklikku sõnumit

"Lugu on oma kõlalt väga rõõmsameelne ja selline gospel-pop. Aga sisu poolest on see päris isiklik," selgitas Rahel, et loo sõnum on temast endast, lähedastest ja kindlasti ka lootusest.

Pühapäeva õhtud on tema jaoks pikka aega olnud vaimselt rasked ning nii on lähedaste tugi ja lootuse tunne jõudnud ka laulu sisse.

Eesti Laulu poolfinaali jõudnud lugudega saab tutvuda detsembri alguses.