Ivo Linna Eesti Laulu poolfinaali pääsemisest: mul on hea meel, et saab jälle eputama minna

"Ringvaade" kutsus Ivo Linna uudistemajja, et anda nii-öelda aastalõpuintervjuud, kuid tegelikult tegid nad talle teatavaks Eesti Laulu poolfinaali pääsemise. "Kui noortel meestel, kes selle loo kirjutasid, selline mõte tekkis, siis ma mõtlesin algul, et aitab nüüd küll, aga samas ma pean ütlema, et silm lähebki särama. Ma olen selles rattas olnud üle 50 aasta ja mul on selle üle ainult hea meel, et saab jälle eputama minna," kinnitas ta.

Laulja Sissi oli uudise üle väga õnnelik. "Ma vist ei tohiks praegu laivis ropendada," ütles ta ja lisas, et kuigi ta on ühe korra varem Eesti Laulul osalenud, siis selleks ei saa kunagi valmis olla. "Ma väga-väga ootan seda ja olen elevil."

Dave Benton ütles, et talle anti juba 24 tundi varem teada, et Sissi pääses Eesti Laulu poolfinaali. "Ärge mulle enam nii tehke," naeris ta.

Laulja Heleza kinnitas, et kui ta märkas Tõnis Niinmetsa ja "Ringvaate" saatetiimi, siis esimesel hetkel ta pelgas neid. "Mu ema helistas mulle juba eile kell viis ja küsis, et kas uudiseid ka on," lisas ta.