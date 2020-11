Billie Eilish avaldas uue loo "Therefore I Am"

Muusik Billie Eilish andis välja uue loo "Therefore I Am", millele valmis ka tema enda lavastatud muusikavideo.

Loo "Therefore I Am" muusikavideo on filmitud California kaubanduskeskuses Glendale Galleria, kus Eilish noorena palju aega veetis.

Värske singel on Billie Eilishi kolmasttänavu ilmunud singel. Varem on kuulajate ette jõudnud ka uue James Bondi filmi tunnuslugu "No Time To Die" ning singel "my future".

Vaata loo "Therefore I Am" videot: