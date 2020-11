"Ringvaate" saatejuhid mõistatasid uudissõnu

Uudissõna "silmur" tähenduseks pakkus Grete Lõbu enesekindlalt telefonikaamerat. "Mina pakun, et see on pigem mingi tehnoloogiline vidin, mis seal on seotud silmaga," lisas Marko Reikop. "Silmur" on aga hoopis uudissõna, mida pakutakse uueks vasteks droonile.

"Ruumeri" puhul arvasid mõlemad saatejuhid, et sõna on tuletatud ingliskeelsest fraasist "roaming", kuid nad eksisid: uudissõna "ruumer" tähistab hoopis 3D prinetrit.

Grete Lõbu arvates võiks "linalus" olla vaste sõnale "hängima". "Kuidas sa ütled muidu hängima eesti keeles," ütles ta. Marko Reikop usub, et see peaks olema pigem seotud millegi digitaalsega. Õige vastus on aga hoopis videokõne.

"Pildik" võiks Reikopi arvates tähistada Photoshopi. "Aga äkki hoops fotoprinter," pakkus Grete Lõbu välja. Tegelikult on "pildik" aga samuti uudissõna videokõne asemel.

Uudissõna "tullu" Reikopile ei meeldi. "Mulle sellised lapsikud sõnad isiklikult peale ei lähe," kinnitas ta. Grete Lõbu seevastu kinnitas, et see sõna viib tema mõtted vales suunas. Reaalne tähendus on aga tuleval aastal ehk siis vastandsõna mullule.