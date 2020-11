Galerii: Jaak Kilmi "Jõulud džunglis" puudutab ka vihmametsade kaitsmist

Seiklusfilmi "Jõulud džunglis" tegevuspaik on vihmamets, kuhu satuvad omapäi rändama 10-aastased Paula ja Akhim. Muuhulgas kohtuvad lapsed oma retke jooksul ka keskkonnaaktivistidega, keda mängivad Saara Pius ja Pääru Oja.

"See lugu saab alguse tegelikult perekondlikest sündmustest, mistõttu lapsed suunduvad džunglisse šamaani otsima," avas režissöör Jaak Kilmi filmi süžeed.

"Oma rännakul puutuvad meie peategelased kokku nii vihmametsade hävitamise kui ka inimestega, kes nende säilimise nimel võitlevad. See sündmuste käik annab nii filmi tegelastele kui ka vaatajatele mõtteainest, millised väärtused on meie elukeskkonna jaoks päriselt olulised," selgitas Kilmi.

Näitleja Saara Pius usub, et teisel pool maakera toimuv puudutab ka meid. "Minu tegelane on kirglik maailmaparandaja, kes tahab koos teiste aktivistidega päästa vihmametsa. Ka mulle on keskkonnakaitse üsna südamelähedane ja tundub, et ka tänapäeva noorem põlvkond mõtleb keskkonnateemadele rohkem kui kunagi varem. Seega ma usun, et film kõnetab paljusid lapsi ja noori," sõnas Pius.

Pääru Oja kehastub filmis julgeks ja seiklushimuliseks keskkonnaaktivistiks. "Ma usun täpselt nagu ka minu tegelaskuju, et keskkonnakaitse peaks olema iga inimese südameasi," rääkis ta.

"Me teame lahendusi, aga tegutseme kliimasoojenemise ja sellega kaasnevate suurte keskkonnamuutuste vältimiseks liiga aeglaselt. Millise maailma jätame me oma järeltulevatele põlvedele? Õnneks noored nõuavad sel teemal vastuseid ja päris tegusid ning mul on rõõm kehastada keskkonnaaktivisti, kes teeb täpselt nii, nagu iga laps tahaks, et täiskasvanud teeksid," lisas Oja.

Filmi peaosalise Paula rollis astub üles Läti näitleja Rebeka Šuksta, tema sõpra ja teejuhti Akhimit mängib Indoneesia poiss Brydden Fablo Escobar.

Film on dubleeritud eesti ja vene keelde. "Jõulud džunglis" eestikeelses filmiversioonis annab peaosalisele Paulale hääle "Sipsiku" filmist Anuna tuttav Elo-Mirt Oja. Akhimi häält dubleerib Nils Jaagup England, kes teeb kaasa Jaak Kilmi järgmises lastefilmis "Tagurpidi torn". Eesti vaatajate jaoks on filmitegelastele oma hääle andnud veel Anti Kobin (Paula isa), Hilje Murel (Paula ema), Liisa Saaremäel (Paula õde Kata), Rauno Kaibiainen (Akhmi isa), Tõnu Kilgas (kaevanduse äriboss), Mart Toome (paadimees Pak Ibu) ja teised.

Kogupere seiklusfilmi "Jõulud džunglis" esilinastub kinodes üle Eesti 4. detsembrist.