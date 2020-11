Töökaaslased Indrek Vaheoja ja Jüri Pootsmann pääsesid mõlemad Eesti Laulu poolfinaali

Pootsmann märkis, et oli eelmine aasta palunud, et teda ei tuldaks niimoodi Eesti Laulu poolfinaali pääsust teavitama, sest ta ei oska sellistes olukordades reageerida. "Aga mul on siiski väga hea meel."

Võistluslugu valmis Pootsmannil üpriski ammu, tunnistas ta. "Mõtlesime, et sellel aastal on platvorm just Eesti Laul, kus seda võiks esitada. Mul on hea meel, et me selle võimaluse saame," märkis Pootsman.

Pääsu Eesti Laulu poolfinaali lunastas aga ka Pootsmanni kaassaatejuht Indrek Vaheoja, kes aga kiitis ka Pootsmanni lugu. "Ma ei ole seda küll kuulnud, aga lugu on väga hea, sest Pootsmann ei tee kehva kvaliteeti."

Vaheoja pääses edasi projektiga Redel, kus teeb kaasa ka Vaheoja bändikaaslane ansamblist Winny Puhh, Kristjan Oden. "Õnnitlen ennast ja Odenit ka muidugi. Ma olin veidi kade, kui Pootsmann ütles, et ta läheb ja mõtlesin, et tahan ka sellest melust osa saada."

Edasipääsu uudise sai Muttikalt ja Niinemetsalt ka Koit Toome, kes ei osanudki juba kolmapäeval seda oodata. "Mul on väga hea meel. Aga ausalt öeldes mul ei olnud kindlat soovi, et ma tahaks Eurovisionile saada, aga üle aastate oli tunne, et see on täpselt minu lugu ja kuhu siis veel kui Eesti Laulule."