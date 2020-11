Kokk filmist "Trühvlikütid": karmid ja kanged mehed, keda ei huvita, mida neile öeldakse

Oelselg ütles, et filmi oli väga huvitav jälgida. "Mina kutsuks neid härrasmehi maasoolaks. Sellised karmid ja kanged mehed, keda ei huvita, mida neile öeldakse, sest nad teevad ikka seda, mida nad tahavad."

Ta märkis, et filmis tuli hästi ka välja see, et amet on isalt pojale pärandatud. "Kui isa oli trühvlikorjaja, siis poeg sai ka trühvlikorjajaks. Vähemalt filmis oli nii. Need, kes ostsid trühvleid kokku ja edasi müüsid ning koore sealt riisusid, olid samamoodi – nende isad olid kunagi trühvlite kokkuostjad."

Teine süžeeliin, mis Oeseljale filmis meeldis, oli vananevate meesterahvaste suhe koeraga. "Nad armastasid seda koera rohkem kui iseennast või omi lapsigi."

Samas märkis ta, et kui inimene ei ole kursis, mis on trühvel, siis võiks natuke guugeldada.