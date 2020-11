Saue uus ühendvallamaja on pärit justkui Minecraftist

Ühendvallamaja arhitekt Johan Tali meenutas "Ringvaates", kuidas Leonard Lapin, kes neile tema arhitektuuriõpingute ajal kompositsiooni õpetas, järgmist ütles: "Kuulge, noorem põlvkond, pange tähele, praegune tellija vaatab kodus "Harry Potterit" ja unistab hoopis teistsugusest maailmapildist kui teie praegu siin loodate. Pange tähele, teilt hakatakse varsti losse tellima".

"See tundus tol hetkel hästi naiivne, aga samas tundub, et sellist imidžiga arhitektuuri -- eriti kogukonna vaatepunktist -- on ka vaja. See on maja, mille kohta sauekas saab öelda, et "Vaata, meil on Sauel selline"," sõnas Tali.

"Meile endale tundus, et me teeme büroohoonet, aga et tal peaks olema vallamaja esinduslikkust," selgitas ta. "Kui selliselt mõelda, siis on kõige traditsioonilisem esinduslik võte see, et sa tekitad maja ette avaliku ruumi, mida saavad kõik kasutada."

Ühendvallamaja puhul on täidab seda rolli Tali sõnul võlvistik, mis katab vihma eest. "Sa saad ümber maja jalutada nii, et sa ei saa märjaks. Samuti tagab see kaasaegseid norme arvestades passiivselt päiksekaitse, et me ei pea seda maja eraldi kardinatega varjestama."

Tali sõnas, et laialt levinud tõde on, et kui majast räägitakse, siis liiguvad mingid asjad õiges suunas. "Mulle endale tundub, et kui inimene vaatab seda maja ja ta ei saa sellest kohe esimese korraga aru, aga teda ikkagi huvitab see, mida ta vaatab, siis see on piisavalt huvitav ruumiline olukord ühe maja jaoks, et inimesed imestavad, et mis siin toimub."