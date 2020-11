Johnny Depp loodetakse "Fantastilistes elukates" Mads Mikkelseniga asendada

Mikkelsen ei ole veel rollile jah-sõna öelnud, kuid just tema oleks Yatesi esimene valik Grindelwaldi kehastama, kirjutab The Guardian.

Näitleja vahetus on vajalik, sest filmistuudio Warner Bros. palus eelmisel nädalal Johnny Depil Grindelwaldi rollist taanduda. Otsus tehti pärast Londonis aset leidnud kohtuprotsessi, mil arutati Depi algatatud süüdistust Briti tabloidlhe The Sun vastu. Leht nimetas Deppi naisepeksjaks, ent Depi sõnul oli tegemist laimuga. Kohus leidis aga, et Depp ründas korduvalt oma endist partnerit ning pani teda oma elu pärast hirmu tundma, mistõttu oli näitleja naisepeksjaks nimetamine põhjendatud.

Esimeses filmis mängis Grindelwaldi Colin Farrell, kes on aga praegu seotud uue "Batmani" filmi võtetega ega saaks rolli naasta.

"Fantastiliste elukate" kolmas film esilinastub 15. juulil 2022.

"Fantastiliste elukate" filmide stsenaariumi autor on J.K. Rowling ning filmi tegevus toimub samas väljamõeldud võlumaailmas nagu kuulus "Harry Potteri" saaga. Kolmanda filmi juures teeb stsenaristina kaasa ka Steve Kloves.

Filmiseeria esimene osa jõudis kinodesse 2016. aasta novembris ja teenis 812 miljonit dollarit (üle 687 miljoni euro).