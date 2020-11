Toomas Luhats valmistas "Terevisioonis" omletti: ma väga hästi süüa teha ei oska

Luhats sõnas, et omlett on tema jaoks üsna tavaline hommikusöök. "Ega ma tegelikult väga hästi süüa ei oska teha – ma siis teen selliseid lihtsaid toite. Alati, kui pudru tegemine hommikuti on, siis lapsed küsivad, et kes pudru tegi. Kui isa, siis on, et okei, kas saaks midagi muud palun? Väga delikaatselt," rääkis ta.

Omleti sisse paneb ta mune, maitsestamata jogurtit ja kitsejuustu. Taldrikule värvi lisamiseks asetab ta sinna ka avokaadot, idusid ja tomateid. "Ma panin tegelikult munavalget rohkem kui tavalist muna. See on tervislikum – kolesterooli alandab ja on parem teie tervisele," selgitas Luhats.

Kolmapäeviti ja neljapäeviti teeb Luhats Vikerraadios toidurubriiki "Mida me täna sööme?", kus jagatakse põnevaid retsepte. "Üsna lihtsad toidud, et kõik saavad seda kodus järgi proovida," ütles Luhats.

Retsepte saavad saatesse saata ka raadiokuulajad aadressil saade@err.ee. Samale aadressile võib saata ka pilte Vikerraadios jagatud retseptide järgi tehtud roogadest või postitada need sotsiaalmeediasse teemaviitega #midametänasööme.