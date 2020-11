Galerii ja video: "Kriisirulett 2020" uurib koroonapandeemia mõju majandusele

Kuuel neljapäeval võtab "Pealtnägijast" tuntud Taavi Eilat ette erinevad majandusharud ning uurib, millised on koroonapandeemia õppetunnid ja mõjud neile. "Vaatame koos valdkonna esindajatega, kui karm on koroonapandeemia olukord majanduses. Näeme nii läbipõlemist ja krahhe kui ka positiivset, sest mõnel valdkonnal on läinud ka hästi," võttis Taavi Eilat uue saatesarja kokku.



"Kriisirulett 2020" avasaade keskendub sel neljapäeval turismisektorile, mis seiskus sisuliselt päevapealt ja mõjutab tänaseni ligi 30 000 töötaja saatust. Nädal hiljem võetakse fookusesse teenused, mis muutunud harjumuste ja hirmude tõttu uue tähenduse said. Nii sai tervisekriisi algul poes käimisest tabu ja klientidest ilma jäänud söögikohad pidid leiutama aina uusi võtteid, et sööjaid meelitada.



Uus saatesari uurib sedagi, milliseid lahendusi näevad erakliinikud ning kuidas samal ajal tulevad toime tellimuste all ägavad paki- ja toidukullerid. Turismi ja teenuste maailmast liigutakse edasi transpordi ja tööstuse sektorisse ning eraldi saated on pühendatud ka loomingulisele valdkonnale ning olukorrale kinnisvaraturul.



Kõrvuti suurte majandusteemadega puudutab "Kriisirulett 2020" inimsaatusi, millele pandeemia on oma jälje jätnud. Kuidas on erinevate sektorite töötajad tulnud toime teadmatuse ja muutustega? Kuidas on inimesed oma elu ümber korraldanud ja kust leida lootust edasise osas?



"Kriisirulett 2020" alustab ETV-s neljapäeval kell 22.05.

Saatejuht on Taavi Eilat, toimetaja Priit Rajalo ja konsultant Aivar Hundimägi. Produtsent on Hannela Lippus, režissöör Raivo Maripuu.