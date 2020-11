Tiit Lilleorg tegi populaarses Netflixi sarjas episoodilise rolli

Taylor-Joy küsis Lilleorult vene keeles, kust riigist mees pärit on. "Olin üllatunud, jäin talle lausa otsa vaatama – ta oli vene keele hääldusega väga palju tööd teinud," ütles Lilleorg Naistelehele antud intervjuus ja lisas, et talle tundus, et naine kuulis Eestist esimest korda elus.

See ei jäänud aga näitlejate viimaseks vestluseks ning Lilleorg lisas, et tal on hea meel, et näitlejate vahel ei olnud võõristamist.

"Võtteplatsil sooviti näitlejatelt väga keskendunud tegevust – eeldati kõrgendatud tähelepanu, justkui oodates kõigi silmist kinnitust, et oma ülesandest on aru saadud," kirjeldas sarjas malehuvilist vene vanameest kehastanud Lilleorg võttegrupi tööstiili.

Tiit Lilleorgu näeb sarjas näitlemas allolevas videos alates 1.50 ning stseenile järgneb ka sarja treiler: