Selgusid Eesti Laul 2021 esimesed poolfinalistid

Žürii liige Laura Põldvere tunnistas, et mõtles väga pikalt osalemise peale, aga tundis, et tal on muud põnevad tegemised ees. Eesti Laulu produtsent Tomi Rahula märkis, et on esitatud lugude valikuga rahul. "Hea on, et žürii ei ole ühepalgeline ja valikusse sai erilaadset muusikat, mis on väga oluline. Ei ole üks tasapaks asi."

Kokku saabus võistlusele 156 laulu, mille seast edasipääsejad valis 17-liikmeline žürii. Eesti Laul 2021 poolfinaalidesse pääseb 24 lugu, ülejäänud 12 poolfinalisti selguvad "Ringvaates" neljapäeval.

Kolmapäeval avaldatud 12 poolfinalisti tähestikulises järjekorras:

Loo autorid Andrei Zevakin, Nika Marula, Daniil Kotilevits

Loo autorid Ketter Orav, Sander Sadam, Alvar Antson

Loo autorid Martin Kuut, Kristel Aaslaid, Raul Ojamaa, Kostja Tsõbulevski, Mikk Simson

Loo autorid Jüri Pootsmann, Joonas Mattias Sarapuu, Jana Hallas, Aleksi Liski

Loo autorid Rob Montes, Jason Hunter, Renae Rain, Helen Randmets

Loo autorid Vahur Valgmaa, Hans Nayna

Loo autorid Kristjan Oden, Indrek Vaheoja

Loo autorid Uku Suviste, Sharon Vaughn

Loo autorid Pat Lyons, Martin Saaremägi

Loo autorid Joonas Parkkonen, Koit Toome, Peppina Pällijeff

Loo autorid Andrei Zevakin, Henry Orlov

Loo autorid Gevin Niglas, Kristel Aaslaid, Tuuli Rand

Eesti Laul 2021 eelžüriisse kuulusid Bert Prikenfeld, Kaupo Karelson, Jüri Pihel, Jaan Pehk, Anu Varusk, Karl-Erik Taukar, Sten Teppan, Mari-Liis Männik, Ahto Kruusmann, Margus Kamlat, Laura Põldvere, Vaido Pannel, Robert Kõrvits, Rauno Märks, Dmitri Mikrjukov, Andres Aljaste ja Liis Lemsalu.

Esimest korda saab Eesti Laul 2021 võistluslugusid kuulda ETV erisaates detsembri alguses. Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, konkursi võitja selgub finaalis 6. märtsil 2021. aastal.