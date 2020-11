Minu Eestimaa | Lili Milani: reisides jääd igatsema Eesti looduse lihtsust ja puhtust

Milani rääkis, et kuna ta ei ole Eestis üles kasvanud, ei ole tal siin maakodu ning siinse looduse tutvustamine on olnud tema sõprade ülesanne. "Nad toovad mind loodusesse ja tutvustavad mulle erinevaid erilisi Eesti kohti. Ma väga hindan seda," sõnas Milani.

Just Leigo on see paik, mis talle eriti südamelähedaseks on saanud. "Siin on väga suur looduslik mitmekesisus – siin on järved, siin on künkad, siin on metsa – ja kõik on väga looduslikult hoitud. Ei ole liigselt sekkutud sellesse loodusesse," kirjeldas Milani.

Ta lisas, et inimene saab oma tegevusega tegelikult looduslikku ka mitmekesisust suurendada. Näiteks on Leigol paisjärved. "See kõik on vihmavesi, ei ole kaevatud või tehisjärved, vaid kõik on täiesti looduslik," ütles Milani ja lisas, et ka lehtede riisumata jätmine aitab mitmekesisust suurendada.

Leigo on talle südamelähedane aga ka seetõttu, et seal saab tutvuda Eesti muusikaga. "Leigo järvemuusika festival oli minu jaoks esimene tohutu kogemus ja just see, et sa siin muruplatsil istud, lava peal on Eesti sümfooniaorkester, Eesti dirigent, Eesti heliloojate muusika – see on nii võimas kogemus keset loodust. Siin on maa, siin on vesi, siin on tuli – siin on kõik need põhielemendid, mille juurde meil on tihti oluline tagasi tulla," rääkis Milani.

Eesti looduse juures meeldib Milanile enim puutumatus ja puhtus. "Lähed metsa või lähed kusagile järve äärde, siis üldiselt see kõik on väga puhas, inimesed ei ole väga sekkunud liiga palju. Ta jätab hästi naturaalse ja loodusliku mulje. Kui reisida teistesse riikidesse, siis jääd igatsema just seda lihtsust ja puhtust," tõdes Milani.

Kodumaa looduse pärleid ja oma südamekohti avavad tuntud eestlased ETV saates "Minu Eestimaa", mis on eetris kolmapäeviti kell 20.00.