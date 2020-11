Koolikaaslaste järelehüüe Kaileen Mäele

Me kohtusime Kaileeniga 1992. aasta sügisel, kui Eesti oli hiljuti taasiseseisvunud ja Ene Grauberg asutas uue kooli, Filosoofia kooli (hilisem Tallinna Bakalaureuse erakool ja eraakadeemia Nord). Kõik oli uus - uus riik, uus kool, uued sõbrad. Meid oli sügisel umbes 50 ja kevadiseks klassipildiks, kui kool nimetati Bakalaureuse kooliks oli meid natuke üle 30.

Filosoofia kool oli nimi, mis meid ühendas - me olime väga erinevad ja tänapäeval võibolla ei saaks selliste vaadetega inimesed isegi iga päev koos olla ilma solvumata ja vihastamata. Aeg oli teine ja me kõik olime sõbrad. Meie õppetunnid kestsid varahommikust vahel hilisööni ja istusime koos ka pärast tunde. Keilast oli üks ilus ja tore, pikkade juustega tüdruk Kaileen. Ta oli alati heas tujus, tegi nalja, talle meeldis muusikat nii kuulata kui ka mängida. Vahel oli tal pill koolis kaasas ja õhtul istusime kellegi kodus või rongi perroonil ja laulsime koos, rääkisime muusikast, Eestist, elust, maailmast.

Aeg lendas ja pärast kooli läksime me kõik oma teed. Nii nagu Ene Grauberg meid õpetas: "Teie ehitate Eesti ja teil on vastutus ja kohustus seda hästi teha." Oleme kõik seda püüdnud teha erinevatel elualadel.

Kahjuks me pärast 1993. aastat kõik koos enam ei kohtunudki, aga Kaileeni sära märkasid kõik ja televisioon sai tema koduks. Ning televisiooni kaudu olimegi tema tegemistega ilmselt kõige rohkem kursis, sest ta ütles meile televisiooni vahendusel iga päev "Tere!" Kui Kaileeni jaoks televisioon lõppes, jätkus meie ühendus sotsiaalmeedia kaudu.

Filosoofia kool täidab meie kõigi südames tähtsat kohta terve elu, see on vabaduse, sõpruse, eneseteostuse sümbol. Mõned aastad tagasi ütles Kaileen kooli asutaja Ene Graubergi juubelil Enele, et meil on nüüd lapsed ja oleks vaja luua lastele Filosoofia kool. Ene vastas, et see on väga hea idee ja ta aitaks loomulikult kaasa, aga loojaks võiks olla Kaileen ehk järgmine põlvkond. Kahjuks jäi see unistus Kaileenil täitmata, aga loodame, et keegi teine viib selle ellu.

Enamik meist ei olnud Kaileeni haigusest teadlik ja eelmisel nädalal tabas meid tõeline šokk. Kaotada positiivne ja sõbralik inimene nii vara, kui meeletult palju jäi veel tegemata... Isegi klassikokkutulek...

Kaileen, täname Sind, et Sa olid meiega, Sa ei unune kunagi.

Meie sügav kaastunne lähedastele.

Pidage alati meeles, et elu on ajaline, olgem sõbralikud ja hoidkem kokku, ehitame ja hoiame Eestit ka järgmistele põlvkondadele.

Filosoofia kool/Bakalaureuse kool klass 1992/1993

Kooli asutaja Ene Grauberg